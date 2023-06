Basket femminile | Lino Lardo | “Match difficile | ma abbiamo giocato comunque bene Adesso pensiamo alla partita di domani”

(Di domenica 18 giugno 2023) Si è conclusa da poco la sfida tra Italia e Belgio, terza ed ultima giornata della prima fase degli Europei 2023 diin svolgimento a Tel Aviv (Israele). Le Azzurre hanno lotatto per 35’ mettendo in difficoltà le Cats, cedendo solo nel finale col punteggio di 64-72. L’Italattende ora di conoscere il posizionamento finale in classifica – in base al risultato di Israele-Repubblica Ceca – e l’avversaria da affrontare nel play-in in programmache vale l’accesso ai quarti di finale. Il Commissario Tecnico ha commentato così in conferenza stampa la prestazione delle sue ragazze: “E‘ stato un, ma ne eravamo consapevoli finvigilia....

L' Italia lotta ma perde contro il Belgio 72 - 64 nella terza giornata del Girone B dell'Europeo di2023 che si sta disputando tra Tel Aviv e Lubiana. Le ragazze di Lino Lardo sono scese in campo contro lo strafavorito Belgio, reduce da due vittorie convincenti contro Repubblica .... Molti le atlete in gara Nei 100 e nei 200 Eleonora Ricci e Margherita Guarducci .... La Fase Finale dei CNU di2023 , che si svolgerà da martedì 20 a sabato 24 giugno nella ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Belgio - Italia , sfida valida per la terza e ultima giornata del Gruppo B degli Europei 2023 di. Si decide tutto nell'ultimo turno della fase a gironi: le Azzurre di coach Lardo si sono riscattate dopo la sconfitta all'esordio contro la Repubblica Ceca, battendo in maniera ...

Basket femminile, Europei 2023: Italia, con questo Belgio è una prova dura OA Sport

Si è conclusa da poco la sfida tra Italia e Belgio, terza ed ultima giornata della prima fase degli Europei 2023 di basket femminile in svolgimento a Tel Aviv (Israele). Le Azzurre hanno lotatto per 3 ...Italia seconda o terza nel girone B degli Europei femminili. Questo il responso di quando emerso dal campo di Tel Aviv dopo la sconfitta delle azzurre con il Belgio per 64-72, comunque foriera di un c ...