Basket femminile | Italia | le convocate nel percorso verso i Mondiali Under 19 2023

(Di domenica 18 giugno 2023) Sono state diramate da coach Luca Andreoli, una delle figure più in vista della nuova era in tema di, le convocazioni per quanto riguarda ilche porterà l’a giocare i19, di scena in Spagna a partire dal 15 luglio. Questi i nomi: Arianna Arado, Vittoria Blasigh, Beatrice Noemi Caloro, Adele Maria Cancelli, Anita Carraro, Josephine Di Fine, Laura Di Stefano, Princess Amy Jakpa, Bianca Minelli, Loredana Ngamene Takougang Kenko, Valentina Penna, Fiamma Serra, Elena Streri, Ramona Tomasoni, Eleonora Villa, Sara Zanetti., Europei, le combinazioni di classifica possibili alla fine del girone B Sono a disposizione Nicole Benini, Ginevra Cedolini, ...

Ad aggiudicarsi la prova è stata la piemontese Maddalena Somà, quattordicesima assoluta. Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Belgio - Italia, sfida valida per la terza e ultima giornata del Gruppo B degli Europei 2023. Si decide tutto nell'ultimo turno della fase a gironi: le Azzurre di coach Lardo si sono riscattate dopo la sconfitta all'esordio contro la Repubblica Ceca, battendo in maniera. Ecco il tabellone e gli accoppiamenti degli ottavi di finale degli Europei 2023. Innanzitutto, occorre specificare che non si tratta di veri e propri ottavi di finale, ma piuttosto di una sorta di spareggio per l'accesso ai quarti di finale.

Sono state diramate da coach Luca Andreoli, una delle figure più in vista della nuova era in tema di basket femminile, le convocazioni per quanto riguarda il percorso che porterà l'Italia a giocare i ...Terzo impegno per l’Italia agli Europei femminili di scena a Tel Aviv e Lubiana (il girone delle azzurre è quello in Israele). Per la selezione guidata da Lino Lardo c’è il confronto più duro dei tre ...