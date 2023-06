Basket | Europei donne Azzurre ko contro Belgio | Italia agli spareggi

(Di domenica 18 giugno 2023) Per le ragazze allenate da Lardo altra possibilità per accedere ai quarti. TEL AVIV (ISRAELE) - Sconfitta onorevole e indolore per la Nazionale femminile al Women's Euro: a Tel Aviv le...

Per le ragazze allenate da Lardo altra possibilità per accedere ai quarti. TEL AVIV (ISRAELE) - Sconfitta onorevole e indolore per la Nazionale femminile al Women's EuroBasket: a Tel Aviv le azzurre ...Le Azzurre lottano per 35 mettendo in difficoltà le fortissime avversarie, subendo però la reazione delle belghe nei minuti finali e uscendo battute per la seconda volta in questa seconda fase, chiusa ...L' Italia lotta ma perde contro il Belgio 72 - 64 nella terza giornata del Girone B dell'Europeo difemminile 2023 che si sta disputando tra Tel Aviv e Lubiana. Le ragazze di Lino Lardo sono scese in campo contro lo strafavorito Belgio, reduce da due vittorie convincenti contro Repubblica ...

Europei di basket, Italia-Belgio oggi alle 14.15 in diretta su Sky Sport Sky Sport

Per le ragazze allenate da Lardo altra possibilità per accedere ai quarti.TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) - Sconfitta onorevole e indolore per ...(ANSA) - ROMA, 18 GIU - L'Italia è stata sconfitta 64-72 dal Belgio in un incontro del girone B di Eurobasket donne, in corso a Tel Aviv. Il successo, il terzo su tre partite, garantisce alle belghe i ...