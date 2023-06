Basket | Europei | azzurre ko 72-64 con il Belgio e costrette allo spareggio

(Di domenica 18 giugno 2023) Tel Aviv, 18 giu. - (Adnkronos) - L'Italia perde 72-64 contro ilai campionatidi. A Tel Aviv lelottano per 35? mettendo in difficoltà le fortissime avversarie, subendo però la reazione delle belghe nei minuti finali e uscendo battute per la seconda volta in questa seconda fase, chiusa con una sola vittoria. Ora per l'Italia ci sarà loper accedere ai quarti in programma domani contro una tra Lettonia, Grecia e Montenegro. Prestazione fantastica di Julie Vanloo (23 punti) e di Emma Meessemann (20) per il, mentre per le17 punti di Olbis Andrè ed 11 di Cecilia Zandalasini. “Partita dura, come ci aspettavamo che fosse -dice il ct azzurro Lino Lardo-. Per vincerla avremmo dovuto mantenere per 40 minuti la stessa ...

Le Azzurre lottano per 35 mettendo in difficoltà le fortissime avversarie, subendo però la reazione delle belghe nei minuti finali e uscendo battute per la seconda volta in questa seconda fase, chiusa ...L' Italia lotta ma perde contro il Belgio 72 - 64 nella terza giornata del Girone B dell'Europeo difemminile 2023 che si sta disputando tra Tel Aviv e Lubiana. Le ragazze di Lino Lardo sono scese in campo contro lo strafavorito Belgio, reduce da due vittorie convincenti contro Repubblica ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Belgio - Italia , sfida valida per la terza e ultima giornata del Gruppo B degli2023 difemminile . Si decide tutto nell'ultimo turno della fase a gironi: le Azzurre di coach Lardo si sono riscattate dopo la sconfitta all'esordio contro la Repubblica Ceca, battendo ...

Europei di basket, Italia-Belgio oggi alle 14.15 in diretta su Sky Sport Sky Sport

Tel Aviv, 18 giu. – (Adnkronos) – L’Italia perde 72-64 contro il Belgio ai campionati europei di basket. A Tel Aviv le Azzurre lottano per 35' mettendo in difficoltà le fortissime avversarie, subendo ...(ANSA) - ROMA, 18 GIU - L'Italia è stata sconfitta 64-72 dal Belgio in un incontro del girone B di Eurobasket donne, in corso a Tel Aviv. Il successo, il terzo su tre partite, garantisce alle belghe ...