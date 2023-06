Baseball | Serie A 2023 | San Marino vince la serie contro Parma Bene Grosseto e Nettuno

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) La grande reazione di San. I Campioni d’Italia, dopo aver perso gara-1, hanno vinto in rimonta laconClima, regolando gli avversari in gara-2 e in gara-3 in occasione del quarto turno della Poule Scudetto valido per ladi. Due partite in cui è emerso tutto il carattere di Sanche, nella seconda sfida, ha superato i rivali per 12-2, per poi trionfare anche nella seconda per 7-3 grazie a un super quinto inning dove, sul parziale di 3-2, i detentori del tiolo hanno messo a referto ben cinque sigilli con un grand slam di Federico Celli. Nello stesso raggruppamento, quello G,ha poi compiuto lo sweep su Senago, passando con il punteggio monstre di 26-1 e per ...