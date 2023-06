Barella intoccabile per l’Inter! Partenza solo in un caso – SM

(Di domenica 18 giugno 2023) Nicolò, negli ultimi giorni, è stato al centro di speculazioni di mercato. Secondo SportMediaset però il centrocampista è consideratodall’Inter: cessionein unMERCATO – Nicolòè al centro di diverse voci di mercato. Il centrocampista dell’Inter fa gola a diversi club europei ma, secondo SportMediaset, il club considera il centrocampista un’. Un pensiero condiviso anche dalla tifoseria, come dimostra la presa di posizione della Curva Nord (vedi articolo). L’ex Cagliari potrebbe partiredi fronte ad un’offerta fuori mercato, a cifre ben superiori rispetto ai 58 milioni di cui si è parlato negli ultimi giorni. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...

La Curva Nord blinda: 'Interista nato. Presente e futuro.' Chalobah a Milano per turismo e fashion week. O c'entra anche l'Inter Leggi i commenti Calciomercato inter : tutte le ...Leggi anche La Curva Nord blinda: 'Interista nato. Presente e futuro.' Chalobah a Milano per turismo e fashion week. O c'entra anche l'Inter Inter, preso Bisseck: dall'Aarhus un ...Leggi anche La Curva Nord blinda: 'Interista nato. Presente e futuro.' Inter, preso Bisseck: dall'Aarhus un gigante per Inzaghi Inter: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie ...

La Curva Nord dell'Inter fa scudo intorno a Barella: intoccabile Inter News 24

Tutti pazzi per Barella, intanto la Curva Nord si schiera: "È intoccabile" Nicolò Barella continua a riscuotere gli apprezzamenti di mezza Europa, soprattutto della Premier League soprattutto alla ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...