Bambina scomparsa a Firenze | scoperta una nuova telecamera vicino al cortile I genitori di Kata assumono l’ex capo del Ris

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 giugno 2023) “Chi sa qualcosa parli. Anche il più piccolo indizio potrebbe essere utile alle indagini e nulla sarà trascurato. La priorità assoluta in questo momento è riportare a casa”. Così idi Kateleya, laperuvianadal 10 giugno, hanno lanciato un nuovo appello per avere notizie utili al ritrovamento della figlia tramite i loro legali, gli avvocati Sharon Matteoni e Filippo Zanasi che hanno ingaggiato come consulente il generale dei carabinieri in congedo Luciano Garofano, già comandante del Ris di Parma. In giornata i Carabinieri hanno fatto unache potrebbe fornire nuovi indizi: ladi un privato cittadino che copre l’ingresso di un’area adiacente aldelhotel ...