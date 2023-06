Bambina scomparsa a Firenze | ispezione in hotel | trovati cellulare e vano nascosto

(Di domenica 18 giugno 2023) Si continua a indagare su Kata, ladi 5 anni di origini peruvianeil 10 giugno. È stato sgomberato e messo sotto sequestro l'exAstor, dove la piccola viveva e dove è stata vista l’ultima volta. Stamattina, alle 8, è iniziato il sopralluogo approfondito dei Carabinieri all'interno della struttura, con due tecnici inviati dal Gis, specialisti esperti nell'uso di apparati tecnici ad alta tecnologia. Le operazioni, terminate nel pomeriggio, si sono concentrate anche su luoghi normalmente non accessibili: intercapedini, unnel sottotetto, cunicoli, tubazioni, pozzetti. Sempre oggi, durante le operazioni, in un cassonetto di rifiuti all'esterno dell'edificio è stato trovato un telefono che sarà oggetto di successivi approfondimenti ...

... ladi cinque anniotto giorni fa dall'ex hotel Astor di Firenze. "Chi indaga lo sta facendo molto bene e ho molto apprezzato che l'Arma dei carabinieri, per la quale nutro ...... ladi cinque anniotto giorni fa dall'ex hotel Astor di Firenze. "Chi indaga lo sta facendo molto bene e ho molto apprezzato che l'Arma dei carabinieri, per la quale nutro ...Sono passati otto giorni dalladellache viveva con la famiglia in questo edificio, sgomberato ieri dopo 9 mesi di occupazione abusiva. E al centro di un racket per la spartizione ...

Bambina scomparsa a Firenze, hotel Astor al setaccio. L'operazione delle squadre speciali dell'Arma LA NAZIONE

Le massicce attività delle forze dell’ordine nell’ex hotel Astor di Firenze alla ricerca di Kata proseguono anche lunedì ...Articolo in aggiornamento... È scattata all'alba di domenica 18 giugno la maxi ispezione dei carabinieri all'interno dell'ex hotel Astor di Firenze da cui, otto giorni fa… Leggi ...