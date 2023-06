Bambina scomparsa a Firenze | 8 giorni di ricerche senza esito

(Di domenica 18 giugno 2023) AGI - Sono passati 8. Sabato scorso, alle 20.30, Katherine Alvarez si presentava ai carabinieri di Santa Maria Novella per presentare una denuncia per ladi sua figlia: rientrando all'ex hotel Astor, la struttura occupata alla periferia nord di, non ha più trovato sua figlia. È ufficialmente incastonata in quella data l'inizio del giallo delladi Kataleya Mia Alvarez, per tutti Kata, ladi cinque anni figlia di peruviani che sta tenendo in ansia tutta l'Italia. Ottodie piste che al momento restano solo ipotesi investigative. Culminate ieri nello sgombero dell'immobile. Una struttura con oltre cinquanta occupanti di diverse etnie, diciassette famiglie, 19 minori ...

che proprio nell'amore ha trovato la forza per superare ladi un uomo che ha lasciato un ...È ufficialmente incastonata in quella data l'inizio del giallo delladi Kataleya Mia Alvarez, per tutti Kata , ladi cinque anni figlia di peruviani che sta tenendo in ansia tutta l'...Nel corso delle indagini, più volte i carabinieri anche con l'ausilio delle unità cinofile hanno perquisito l'ex hotel alla ricerca dellao di indizi; perquisizioni sono state effettuate ...

Firenze, bimba scomparsa: sgomberato l'ex hotel Astor | Sopralluogo degli esperti del Gis TGCOM

Ieri circa 140 persone sono state allontanate dall'ex hotel Astor, dove abitava anche la piccola Kata e dove è stata vista l'ultima volta ...Scenderanno in campo anche le “teste di cuoio” dei carabinieri per scandagliare - così come si fa quando si cercano i bunker dei boss latitanti - ogni anfratto o stanza ...