Ballando con le stelle | lutto per la ballerina Alessandra Tripoli

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 18 giugno 2023)con le, il celebre programma di danza condotto da Milly Carlucci, si trova immerso nel dolore per la tragica perdita che ha colpito una delle ballerine professioniste del cast., conosciuta per la sua abilità sul palco e le sue prestazioni memorabili, ha recentemente annunciato su Instagram la scomparsa prematura della sua amata madre. Questa notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo, mentre il programma si prepara per una nuova edizione che inizierà nell’autunno 2023. Il cast e la produzione si sono uniti per offrire il loro sostegno e la loro solidarietà allain questo momento dicon le, il dolore diLa perdita della madre ha ...