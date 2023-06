Badminton | Indonesia Open 2023 | Axelsen fa tris | trionfi asiatici negli altri tabelloni

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) Si è conclusa a Giacarta un’altra edizione dell’, torneo del BWF World Tour che ha il prestigioso status di Super 1000. Si tratta, in particolare, del terzo dei quattro eventi di tal genere che si snodano lungo il calendario del. Andiamo a scoprire i risultati delle finali. Nel singolare maschile, terzo successo consecutivo in questo torneo per il danese Viktor, vittorioso per 21-14 21-13 sull’no Anthony Sinisuka Ginting. I due sono arrivati alla fine da numero 1 e 2 come teste di serie. Nel singolare femminile, invece, vince la cinese Chen Yufei, partita da numero 4 del seeding, contro la numero 6, la spagnola Carolina Marin, per 21-18 21-19. Si tratta della prima vittoria stagionale per lei, nonché della prima per un cinese nell’evento dal 2014. Nel doppio ...