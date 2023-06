Avellino è ora di passare dalle parole ai fatti | testa al mercato

Leggi su anteprima24

(Di domenica 18 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Sotto la maglietta dovrebbe battere sempre un cuore non il tintinnio delle monete incassate. In terza serie 29 contratti rappresentano un peso importante dal punto di vista economico”. Ledi Giorgio Perinetti – nuovo direttore dell’area tecnica dell’US1912 – Sono categoriche in sede di conferenza stampa. Già dalla giornata di lunedì, il dirigente romano insieme al direttore sportivo Luigi Condò e al responsabile scouting Pierfrancesco Strano redigeranno la road map deldell’. Nessuna rivoluzione, o diaspora come lo scorso anno. Verrà fatta una scrematura anche valutando chi dal prossimo 1 luglio tornerà dai rispettivi prestiti. E’ chiaro che alcuni elementi non rientrano nei piani tecnici di Massimo Rastelli. La conferenza stampa dei giorni scorsi, però, ...