Autodromo di Monza - Le novità e le gare da non perdere al MiMo 2023 - VIDEO

(Di domenica 18 giugno 2023) Per il, ilsi trasferisce a, nel tempio della velocità, fino a domenica 18 giugno (l'ingresso è libero). Ecco una rapida carrellata di ciò che vale la pena di vedere all'in questi giorni, dalle Case ufficiali, presenti in gran quantità, a progetti particolarmente innovativi. Indy Autonomous Challenge. Una Indy Light di Dallara. Qui sotto ci sono pistoni, che le spingono fino a 280 km/h, ma la loro particolarità è che la guida è autonoma, e il software di gestione è stato realizzato da squadre universitarie provenienti da tutto il mondo. Finora questi bolidi senza pilota hanno corso solo sugli ovali americani (a Las Vegas ha vinto il Politecnico di Milano), qui è la prima volta che si sfidano su una pista tortuosa. Aehra. A ottobre, a Milano, si era visto il debutto del primo modello, ed era ...

Nel prossimo fine settimana (23 - 25 giugno) l'diospiterà una tappa del Campionato Italiano Gran Turismo (CIGT), competizione molto amata e partecipata anche per via della presenza di diversi piloti conosciuti al pubblico e di ...La 3a edizione di Mimo, andata in scena presso l'Nazionale, ha radunato ben 60.000 visitatori dal 16 al 18 giugno. Grande affluenza in ogni zona del circuito: paddock, tribune e box sono stati riempiti dalla marea di appassionati ed ...Al MIMO 2023, che ha animato il week - end appena trascorso all'Nazionale di, era presente anche Polestar , nuovo marchio che sta conquistando sempre più spazio all'interno della scena automobilistica, aprendosi un importante varco anche nel ...

