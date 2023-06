Autodromo di Monza - Le novità e le gare da non perdere al MiMo 2023 - VIDEO

(Di domenica 18 giugno 2023) Per il, ilsi trasferisce a, nel tempio della velocità, fino a domenica 18 giugno (l'ingresso è libero). Ecco una rapida carrellata di ciò che vale la pena di vedere all'in questi giorni, dalle Case ufficiali, presenti in gran quantità, a progetti particolarmente innovativi. Indy Autonomous Challenge. Una Indy Light di Dallara. Qui sotto ci sono pistoni, che le spingono fino a 280 km/h, ma la loro particolarità è che la guida è autonoma, e il software di gestione è stato realizzato da squadre universitarie provenienti da tutto il mondo. Finora questi bolidi senza pilota hanno corso solo sugli ovali americani (a Las Vegas ha vinto il Politecnico di Milano), qui è la prima volta che si sfidano su una pista tortuosa. Aehra. A ottobre, a Milano, si era visto il debutto del primo modello, ed era ...

In occasione del MiMo 2023 , si registra il debutto ufficiale in anteprima mondiale della nuova Sedan di Aehra che viene svelata all'Nazionale diin vista della futura partenza della produzione. Si tratta di una nuova elettrica presentata dall'azienda come espressione " del lusso italiano, della sportività e dell'...La casa automobilistica giapponese ha scelto lo scenario dell'Nazionale diper svelare il suo ultimo crossover, un ibrido plug - in che rappresenta un notevole passo avanti nel campo ...Dopo i tre anni di sviluppo l'intera gamma è stata presentata al pubblico al MiMo, il festival dei motori in scena all'di, nelle sue dodici varianti definitive. Il progetto di Mole ...

MiMo 2023, taglio del nastro all'Autodromo di Monza Agenzia ANSA

Per i 60 anni di McLaren arrivano all'Autodromo di Monza la 750S e altre supercar della Casa inglese: appuntamento al MiMo 2023 Se volete festeggiare degnamente il 60esimo anniversario di McLaren vi c ...La nuova Sedan firmata AEHRA è stata mostrata in anteprima mondiale al MIMO, all’Autodromo Nazionale Monza. La super car elettrica sarà in produzione dal 2025 ma potrà essere già prenotata a metà 2024 ...