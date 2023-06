Attesa per i risultati dell' autopsia sul piccolo Manuel  VIDEO

Leggi su agi

(Di domenica 18 giugno 2023) AGI - È stata svolta l'sul corpo delManuel, il bambino morto nell'incidente di Casal Palocco, a Roma, dopo che un Suv Lamborghini guidato da alcuni youtuber si è schiantato contro la Smart su cui viaggiava il bimbo insieme alla madre e la sorella, rimaste ferite. All'inizioa prossima settimana verrà dato il nulla osta per la restituzionea salma alla famiglia per procedere con le esequie. Al momento uno solo dei ragazzi è iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale e lesioni. La posizione degli altri ragazzi resta al vaglio'autorità giudiziaria. L'incidente Roma, Casal Palocco. Cinque ventenni, una Lamborghini noleggiata e un telefonino per riprendere la folle corsa per una “challenge”: stare al volante per 50 ore alternandosi alla guida, prima uno e ...