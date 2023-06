Attacco contro una scuola in Uganda | 41 morti | 37 sono studenti

Il 29 maggio, il ministero della Difesa russo ha annunciato un massicciomissilisticoaeroporti, posti di comando e postazioni radar ucraini. A Kiev hanno smentito la diffusione della ......le 600 mila di Repubblica ne prevedeva al massimo 240 mila). Disobbedii a De Benedetti, ... Conclusi che si trattava di unpreventivo, forse aveva avuto sentore di un imminente richiamo ...Cambierà poco anche de la Fuente, i cui principali dubbi sono in. Sicuri di una maglia da ... mentre a centrocampo non si può prescindere da Rodri , protagonista assoluto anchel'Italia. ...

Uganda, attacco contro una scuola nell'Ovest: 41 morti. Tra le vittime 38 studenti Sky Tg24

Un ministro del governo di Benyamin Netanyahu ha definito "un selvaggio" il governatore della Banca di Israele reo, a suo dire, di aver alzato i tassi di interesse ed è stato subito sconfessato dal pr ...Il governatore della Campania in un video ha usato parole durissime. Nel suo solito stile salace e che non fa sconti, De Luca ha puntato il dito contro gli youtuber del gruppo TheBorderline in un ...