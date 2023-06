ATP ‘s-Hertogenbosch 2023 | Tallon Griekspoor rimonta Jordan Thompson e conquista il titolo

(Di domenica 18 giugno 2023) Il padrone di casa neerlandeseil secondodella carriera a livello ATP vincendo il torneo di ‘s-, diventando il quarto rappresentante del proprio Paese a riuscirci dopo Richard Krajicek (1994, 1997), Sjeng Schalken (2002, 2003) e Tim van Rijthoven (2022). Battuto l’australianoinper 6-7 (4) 7-6 (3) 6-3 dopo due ore e 37 minuti. L’inizio della partita regala subito uno spiraglio a, che grazie alla sua reattività nell’arrivare su ogni pallina si procura un break in apertura. Ma il padrone di casa non è da meno e gli bastano i quattro scambi successivi per riportare le cose in equilibrio, con un turno di risposta vinto a zero. I loro sono stili contrastanti, ...

Nel main draw del torneo londinese, votato miglior500 della stagione per quattro anni (2015, ... che ha fermato Jannik Sinner al Libema Open di 's -. - foto Image - . pdm/com 18 - ...Andrea Vavassori non riesce ad entrare nel tabellone principale dell'500 di Halle, in Germania. L'azzurro aveva battuto in due set Albot ed era riuscito a vincere il ...primo turno di...Jannik Sinner Jannik Sinner ci riprova ad Halle . Dopo la sconfitta nel secondo match al torneo di 's -contro Emil Ruusuvuori, il tennista azzurro torna nel torneo 500 che andrà in scena in Germania per ritrovare la condizione e la fiducia su questa superficie. Una manifestazione in cui l'...

Il padrone di casa neerlandese Tallon Griekspoor conquista il secondo titolo della carriera a livello ATP vincendo il torneo di 's-Hertogenbosch, diventando il quarto rappresentante del proprio Paese ...Lorenzo Musetti resta dunque l'unico italiano nel main draw del torneo londinese, votato miglior Atp 500 della stagione nel 2015 ... che ha sconfitto Jannik Sinner al Libéma Open di 's-Hertogenbosch.