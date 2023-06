Atp Queen’s 2023 | programma e orari lunedì 19 giugno con Musetti

(Di domenica 18 giugno 2023) Ile glidella giornata di19all‘Atp. Grande attesa per vedere all’opera Lorenzo, che chiuderà ilsul centrale in occasione della sfida contro la wild card Jan Choinski, 27enne numero 170 del mondo (nessun precedente tra i due). Si parte però alle 13:00 con la sfida tra Ugo Humbert e Ryan Peniston, seguita da quella tra il serbo Miomir Kecmanovic e Cameron Norrie. Successivamente spazio a Sebastian Korda e Daniel Evan. A quel punto toccherà a Lorenzo, unico azzurro al via al torneo dopo il ritiro di Berrettini.19Centre Court Dalle 13:00, Ugo Humbert – Ryan Peniston A seguire, Miomir Kecmanovic – Cameron Norrie A ...

...Berrettini è stato costretto a ritirarsi dal torneo del... Questo forfait arriva dopo il brutto ko contro Sonego all'di ...Il romano non difenderà il titolo vinto nel 2022 per un problema agli addominali. ROMA - Matteo Berrettini non sarà in scena al, dove ha vinto l'ultimo dei sette titoliconquistati in carriera, esattamente un anno fa. Nel main draw del torneo londinese, votato miglior500 della stagione per quattro anni (2015, ...Prosegue la stagione da incubo dell'ex finalista di Wimbledon. Ora è fuori dai primi 32 del mondo Matteo Berrettini non giocherà il torneo dela Londra , l'500 su erba dove aveva vinto le ultime due edizioni. Lo ha comunicato pochi minuti fa il canale social del torneo che scatta lunedì 19. 'Sono molto triste per il fatto di ...