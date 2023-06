ATP Queen’s 2023 | Matteo Berrettini dà forfait | era campione in carica

(Di domenica 18 giugno 2023) La notizia che non si sarebbe voluto dare.non disputerà il torneo delsull’erba di Londra, il cui inizio è previsto domani. Come riportato dall’affidabile profilo twitter Entry List Updates, il romano si è cancellato del celebre torneo britannico, che aveva vinto nelle ultime due edizioni. Una decisione, evidentemente, frutto di una condizione altamente imperfetta o forse di un nuovo problema fisico. Ne sapremo di più nelle prossime ore. Nei fatti, nel giro di poco meno di due settimane,ha perso i punti di Stoccarda e proprio deldell’anno passato e ciò avrà delle pesanti ricadute nella classifica mondiale., infatti, uscirà dalla top-30 del ranking da domani per la prima volta dopo 4 anni e rischia concretamente di non essere testa ...

Prosegue la stagione da incubo dell'ex finalista di Wimbledon. Ora è fuori dai primi 32 del mondo Matteo Berrettini non giocherà il torneo del Queen's a Londra, l'500 su erba dove aveva vinto le ultime due edizioni. Lo ha comunicato pochi minuti fa il canale social del torneo che scatta lunedì 19. 'Sono molto triste per il fatto di ...