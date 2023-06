Atp Queen’s 2023 | Berrettini si ritira per un problema agli addominali

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 18 giugno 2023) Il 27enne romano costretto a dare forfait Matteonon tornerà aldove ha vinto l’ultimo dei suoi sette titoli Atp in carriera, l’anno scorso. Il 27enne romano, imbattuto nel torneo Atp 500 londinese dove ha trionfato nelle ultime due edizioni, è stato costretto a dare forfait ancora per unai muscoli. Al suo posto è entrato lo statunitense J.J.Wolf, ripescato come lucky loser. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.