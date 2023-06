ATP Halle 2023 | Andrea Vavassori eliminato nel secondo turno delle qualificazioni

(Di domenica 18 giugno 2023) Si ferma sul più bello il cammino dinel torneo ATP 250 didi tennis: neled ultimodel Terra Wortmann Open, sull’erba tedesca, il tennista azzurro, entrato come alternate nel tabellone cadetto, viene battuto in tre set dallo statunitense Marcos Giron, testa di serie numero 3, vittorioso per 7-6 (2) 1-6 6-1 in un’ora e 49 minuti di gioco. Nel primo set l’azzurro salva un break point nelgame, poi i servizi sono dominanti e si arriva rapidamente al tie break: Giron parte meglio e va sul 2-0, marecupera ed impatta sul 2-2. Da quel momento, però c’è un monologo dello statunitense, che vince gli ultimi cinque punti e chiude sul 7-2 dopo 45 ...

