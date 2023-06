Atletica | straordinario Fabbri nel peso | fa la seconda prestazione in carriera

(Di domenica 18 giugno 2023) Trento – Dopo la vittoria nella Diamond League in casa, con un festante pubblico del Golden Gala tutto per lui (leggi qui), prosegue il momento d’oro di Leonardo. E così non si era mai visto. Al Meeting di Pergine (a Trento) l’Azzurro, primatista italiano del, si fa uno splendido regalo e conquista laincon 21,81. Non solo. Quest’ultima è la propria miglior serie di lanci di sempre: 21,24 – 21,58 – 21,81 – 21,43 – 21,64 – X, che vanno ben oltre i ventuno metri. Il secondo posto è per il norvegese Marcus Thomsen (20,70), terzo si piazza il campione europeo indoor Zane Weir (Fiamme Gialle) con 20,55, quarto con 20,14 Sebastiano Bianchetti (Fiamme Oro): “C’è qualcosa di grosso che sta arrivando e non vedo l’ora di festeggiarlo – ammette, ...

