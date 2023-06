Atletica | i risultati di spicco degli italiani | Stecchi a 5 71 a Olimpia | bene Barontini e Benati

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) In attesaimminenti European Games di Chorzow in Polonia e soprattutto dei Campionati Mondiali di fine agosto a Budapest, arrivano buoni riscontri in giro per il Vecchio Continente quest’oggi da parte di alcuni protagonisti dell’leggera italiana. Bella prestazione in particolare per l’astista Claudio, che salta 5.71 metri a(in Grecia). Il 31enne toscano ha superato quota 5.46 alla seconda prova, 5.61 alla prima ed infine 5.71 alla terza, per poi fermarsi precauzionalmente dopo un solo tentativo a 5.81 causa crampi anche in vista dei Campionati Europei a squadre del prossimo fine settimana. Quinto posto finale per l’azzurro all’evento Fly Olympia, vinto dal francese Thibault Collet con 5.81. Spostandoci in Francia e per la precisione a Nancy, c’è da registrare anche la buona prova di ...