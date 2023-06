Atletica | bordata di Leonardo Fabbri nel getto del peso | è il migliore in Europa nel 2023!

(Di domenica 18 giugno 2023) Prosegue la scalata al vertice internazionale deldeldi. Al Meeting di Pergine (Trento) il classe 1997 si è imposto con la misura di 21,81 metri: in carriera aveva fatto meglio solo 3 anni fa a Padova, quando sfiorò per un solo centimetro la fatidica quota dei 22 metri. Rimarchevole l’intera serie della serata del toscano, capace di scagliare ilper ben cinque volte sopra i 21 metri: 21,24 – 21,58 – 21,81 – 21,43 – 21,64 – X. Grazie alla misura raggiunta,diventa il miglior lanciatore indel 2023, scavalcando il connazionale Zane Weir, fermo a quota 21,74. Sarà tuttavia l’italo-sudafricano a rappresentare il Bel Paese agli Europei a squadre che si svolgeranno la prossima settimana a Cracovia (Polonia). Da capire se la ...

Prosegue la scalata al vertice internazionale del getto del peso di Leonardo Fabbri. Al Meeting di Pergine (Trento) il classe 1997 si è imposto con la misura di 21,81 metri: in carriera aveva fatto me