ASCOLTITV 17 GIUGNO 2023 | AAA GENERO CERCASI | LO SHOW DEI RECORD | I PREDATORI DELL’ARCA PERDUTA | LE QUALIFICHE DI MOTOGP

(Di domenica 18 giugno 2023) ASCOLTI TV 172022 · Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Caffè di RaiUno – xTg1 – xIn Famiglia – xBuongiorno Benessere – xIl Provinciale – xLinea Verde Explora – xLinea Verde Life – xTg1 – xLinea Blu – xPassaggio a Nord-Ovest – xA Sua Immagine – x + xItaliaSì! Podio e Poi – x + xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xTecheTecheTè – xAAA– xPremio Bellisario – x Prima Pagina – xTg5 – xX-Style – xNati Sulle Montagne Rocciose – xMagnifica Italia – non in ondaForum: Il Meglio di – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xTerra Amara – v. nettoInga Lindstrom: Sven, Amore Mio – xInga Lindstrom: Sven, Amore Mio – v. nettoCaduta Libera (R) – xCaduta Libera (R) – xTg5 – xPaperissima Sprint Estate – xLodei– xTg5 – x Paradise: La ...

... Isola dei Famosi ottava puntata 5: dati auditel L' #isoladeifamosi chiudendo più tardi cresce in share al 19.5% ma scende a soli 2,3mln #Blanca in replica a 2,6mln (15.2%) ##isola ...... Isola dei Famosi ottava puntata 5: dati auditel L' #isoladeifamosi chiudendo più tardi cresce in share al 19.5% ma scende a soli 2,3mln #Blanca in replica a 2,6mln (15.2%) ##isola ...