ASCOLTI TV 17 GIUGNO 2023 | LO SHOW DEI RECORD 14 | 5% | AAA GENERO CERCASI 12 | 8% | INDIANA JONES 8 | 7% | IL GIALLO TRASH DI RAI2 7 | 1% | SPICCANO LE TECHE SU RAFFAELLA 20 | 2%

(Di domenica 18 giugno 2023)TV 172022 · Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Caffè di RaiUno – xTg1 – xIn Famiglia – xBuongiorno Benessere – xIl Provinciale – xLinea Verde Explora – xLinea Verde Life – xTg1 – xLinea Blu – xPassaggio a Nord-Ovest – xA Sua Immagine – x + xItaliaSì! Podio e Poi – x + xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xTè – xAAA– 1761 12.80Premio Bellisario – x Prima Pagina – xTg5 – xX-Style – xNati Sulle Montagne Rocciose – xMagnifica Italia – non in ondaForum: Il Meglio di – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xTerra Amara – v. nettoInga Lindstrom: Sven, Amore Mio – xInga Lindstrom: Sven, Amore Mio – v. nettoCaduta Libera (R) – xCaduta Libera (R) – xTg5 – xPaperissima Sprint Estate – xLo...

Proprio l' amministratore delegato , Chris Licht , ha lasciato di punto in bianco con effetto immediato a inizio, con gli indici di ascolto e gradimento ai minimi storici e lo staff in ...Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 il film comico 'AAA genero cercasi' conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 il film 'Amore e morte a Venezia' piace a .000 spettatori con il % di share. Per Rai 3 ..."Il governoalmeno Visco sul salario minimo, è la strada giusta questa. Il livello dell'... Siamo anon c'è ombra di nessun corso di riqualificazione. Noi ci siamo resi disponibili a ...

Ascolti tv e dati Auditel venerdì 16 giugno: l'Isola dei Famosi batte l'Aida all'Arena di Verona Virgilio Notizie

La semifinale dell''Isola dei Famosi' 2023 su Canale 5 ha vinto gli ascolti della prima serata di ...Ascolti tv 17 giugno 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...