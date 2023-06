ASCOLTI TV 17 GIUGNO 2023 | LO SHOW DEI RECORD 14 | 5% | AAA GENERO CERCASI 12 | 8% | INDIANA JONES 8 | 7% | IL GIALLO TRASH DI RAI2 7 | 1% | SPICCANO LE TECHE SU RAFFAELLA 20 | 2% E TERRA AMARA 26 | 3%

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 18 giugno 2023)TV 172022 · Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 32.91 PT – 32.76 24 – 39.23 PT – 42.32 Caffè di RaiUno – 179 9.00Tg1 + Dialogo – 970 21.80 + 1039 22.20In Famiglia – 1095 23.90 + 1043 23.90Buongiorno Benessere – 784 17.50Il Provinciale – 898 16.80Linea Verde Explora – 1255 17.20Linea Verde Life – 2229 20.50Tg1 – 3669 28.20Linea Blu – 1868 15.30Passaggio a Nord-Ovest – 1186 11.50A Sua Immagine – 857 9.50 + 932 10.90ItaliaSì! Podio e Poi – 1210 15.30L’Eredità – 2042 21.30L’Eredità – 2820 24.90Tg1 – 3338 25.70Tè – 2862 20.20AAA– 1761 12.80Premio Bellisario – 600 8.30 Prima Pagina – 495 19.00Tg5 – 1020 22.50X-Style – 498 11.00Nati Sulle Montagne Rocciose – 401 9.30Magnifica Italia – non in ondaForum: Il Meglio di – 1122 ...