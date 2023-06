Ascani | “Impedire un uso distorto dell’AI”

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 18 giugno 2023) RIMINI – La Vice-Presidente della Camera Anna, nella seconda giornata del WMF Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale, alla fiera di Rimini, ospite sul Mainstage con uno speech intitolato “Politiche per governare l’Intelligenza Artificiale” ha parlato del rapporto tra i legislatori e l’intelligenza artificiale. “È fondamentale conoscere a fondo il potenziale tecnologico L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Privacy Europee: attenzione a sms per elettori su social Dungeon Alchemist, il nuovo update è in arrivo Avanan condivide un report riguardante i nuovi tipi phishing Von der Leyen: “Entro il 2030 raddoppieremo la produzione di chip” Fake news, Facebook chiude 23 pagine Riforme, Casellati: “Premierato e autonomia non sono in contrasto” ...