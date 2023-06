Ascani | “Impedire un uso distorto dell’AI”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 18 giugno 2023) RIMINI – La Vice-Presidente della Camera Anna, nella seconda giornata del WMF Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale, alla fiera di Rimini, ospite sul Mainstage con uno speech intitolato “Politiche per governare l’Intelligenza Artificiale” ha parlato del rapporto tra i legislatori e l’intelligenza artificiale. “È fondamentale conoscere a fondo il potenziale tecnologico dell’IA e, parallelamente, la politica ha la responsabilità di individuare quelle regole che ne impediscano un usoe dannoso”. “Non dobbiamo però far prevalere le preoccupazioni e la diffidenza né limitarci ad essere solo dei regolatori, perché vorrebbe dire rimanere fuori dalle sfide globali digitali. Bene ha fatto il Parlamento europeo ad approvare per primo al mondo il Regolamento sull’intelligenza artificiale, ma adesso la sfida per ...