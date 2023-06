Arrampicata sportiva | Lehmann e Garnbret vincono nel lead a Innsbruck in Coppa del Mondo

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) Si è chiusa la tappa didel2023 di(Austria). Oggi in programma c’erano le finali delal maschile e al femminile. Nessun italiano era presente: le speranze si sono interrotte per gli azzurri ieri in semifinale. Nel settore maschile vince lo svizzero Saschacon 44 prese sicure sulla parete davanti al tedesco Alexander Megos (44+). Terza posizione per l’austriaco Jakob Schubert (42+), chiudono la top 5 Sorato Anraku e Mejdi Schalck. Al femminile vince la slovena Janja(39+) per dispersione davanti alla giapponese Ai Mori (33+) e all’austriaca Jessica Pilz (25+). Quarta la statunitense Brooke Raboutou (25+) e quinta la coreana Chaehyun Seo (25). Foto: Lapresse