Armi ed ecocidio | perché per l’Ucraina può essere la fine del granaio d’Europa

Leggi su it.insideover

(Di domenica 18 giugno 2023) Nel pieno della controffensiva ucraina e dei contrattacchi russi, dagli Stati Uniti giunge la notizia, trapelata attraverso il New York Times e il Wall Street Journal, di una prossima fornitura di proiettili all’uranio impoverito per Kiev come equipaggiamento dei carri Abrams che stanno per giungere da Washington. Senza attendere l’ufficialità della notizia, l’indiscrezione ha già InsideOver.