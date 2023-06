Armando Incarnato appellato come il” Fabrizio Corona dei poveri” | lui sbotta e svela cosa il suo reale lavoro

(Di domenica 18 giugno 2023) C’è da tempo tanto mistero sulche svolge. Più volte anche in studio si è cercato di capire che attività svolgesse il cavaliere di Uomini e donne, tanto che anche Gianni Spertiabbiamo visto in una vecchia puntata ha insistito sull’argomento senza però ricevere risposta. Poche ore fa, il bel napoletano L'articolo proviene da KontroKultura.

si è nuovamente infuriato contro alcuni haters, e in particolare nei confronti di un utente che lo ha descritto come il "Fabrizio Corona dei poveri" . Uomini e Donne,...Si parla di un possibile addio di, volto fisso da anni. Mentre sembrerebbe confermata la presenza di Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri. Al momento nessuna conferma o smentita. ...In questi giorni, ad esempio, Ivan Di Stefano ha rilasciato pungenti dichiarazioni su, con il quale avrebbe avuto una discussione a microfoni spenti. L'ex cavaliere del Trono Over, ...

Uomini e Donne, Armando Incarnato va su tutte le furie: cos'è ... TorreSette

Armando Incarnato si sfoga sul suo profilo Instagram e se la prende con un hater reo di averlo criticato e soprattutto paragonato alla brutta copia di ...Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 338.830.70.94 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...