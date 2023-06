Aria nuova

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 18 giugno 2023) L’ultima puntata di Fusion ci ha regalato due nuovi Campioni. La prima cintura a cambiare padrone è stata il World Middleweight Title: AKIRA, in un triple treat contro Lio Rush e il Campione Lince Dorado, ha strappato il titolo al Luchador, dopo 158 giorni di regno; per AKIRA è il primo titolo importante della sua carriera, oltre che la prima cintura conquistata da The Calling in MLW. La stable di Raven inizia a raccogliere i frutti del suo lavoro, mentre sembra in arrivo anche un nuovo membro – una lottatrice – a rinforzare le file e le mira del Calling, che si sta facendo sempre più pericoloso… Il secondo cambio di titolo è arrivato nel Main Event: Delmi Exo è riuscita, dopo quasi un anno di regno, a detronizzare Taya e diventare la seconda Featherweight Champion della storia della MLW. Dopo quasi 8 anni di carriera e una lunga serie di Titoli in Tag, la prima ...