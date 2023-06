Anthony Fauci contestato a Siena | proteste frammentate ma i media liquidano il tutto parlando di no-vax

(Di domenica 18 giugno 2023) Si sono registratenella giornata di ieri in relazione alla presenza dell'Esculapio d'oltreoceano,. Il quale è stato invitato nella città Toscana per essere insignito della laurea honoris causa per il lavoro svolto nel corso dei tre duri anni della emergenza pandemica.

è lo scienziato italo - americano simbolo della lotta contro la pandemia da Covid - 19. L' Università di Siena ha premiato il suo impegno e la sua preparazione conferendogli una laurea ...Circa 500 persone, provenute da ogni parte d'Italia, si sono date appuntamento a Siena per protestare contro il conferimento della laurea ad honorem allo scienziato americano. I vari gruppi di area no vax si sono dati appuntamento nei giardini della Lizza, distante dalle sedi delle iniziative per lo scienziato, con striscioni e manifesti contro l'immunologo ...L'università degli Studi di Siena ha conferito la laurea ad honorem in medicina e chirurgia anche allo scienziato Rino Rappuoli, oltre all'immunologo americano, nella stessa cerimonia. È stato il professor Vincenzo Sorrentino, direttore del dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo, a leggere motivazione e laudatio del microbiologo ...

Graduation Day 2023, festeggiamenti in Piazza del Campo per i laureati dell’Università di Siena. Evento aperto dal rettore Roberto Di Pietra ...Sono arrivati da tutta Italia per esporre striscioni e manifesti contro l’immunologo di fama mondiale. Alcuni hanno tentato di raggiungere il Rettorato, sede del conferimento della laurea.