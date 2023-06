Anthony Fauci a Siena per ricevere la laurea ad honorem | 500 contestatori in piazza | Autore del genocidio | verrai processato - VIDEO

(Di domenica 18 giugno 2023) L'ex virologo della Casa Biancaè stato ieri all'università didove ha ricevuto laad honoris causa. Non c'è stata però l'accoglienza che l'immunologo si aspettava in quanto inin 500 si sono dati appuntamento per contestare le misure invocate dadurante la pa

è lo scienziato italo - americano simbolo della lotta contro la pandemia da Covid - 19. L' Università di Siena ha premiato il suo impegno e la sua preparazione conferendogli una laurea ...Circa 500 persone, provenute da ogni parte d'Italia, si sono date appuntamento a Siena per protestare contro il conferimento della laurea ad honorem allo scienziato americano. I vari gruppi di area no vax si sono dati appuntamento nei giardini della Lizza, distante dalle sedi delle iniziative per lo scienziato, con striscioni e manifesti contro l'immunologo ...L'università degli Studi di Siena ha conferito la laurea ad honorem in medicina e chirurgia anche allo scienziato Rino Rappuoli, oltre all'immunologo americano, nella stessa cerimonia. È stato il professor Vincenzo Sorrentino, direttore del dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo, a leggere motivazione e laudatio del microbiologo ...

Graduation Day 2023, festeggiamenti in Piazza del Campo per i laureati dell’Università di Siena. Evento aperto dal rettore Roberto Di Pietra ...Sono arrivati da tutta Italia per esporre striscioni e manifesti contro l’immunologo di fama mondiale. Alcuni hanno tentato di raggiungere il Rettorato, sede del conferimento della laurea.