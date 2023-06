Antartide | il ghiaccio marino è ai minimi storici

(Di domenica 18 giugno 2023) Da quanto esistono le rilevazioni satellitari non ce n'era mai stato così poco, ed è un problema per l'intero pianeta

Anche il , ildi mare nell'Artico e nell', si riduce come superficie ogni anno. Di fronte a casi come questi, immaginare il futuro non genera certo ottimismo. Secondo il National ...Sottile" si muove infine verso l'per descrive i carotaggi e gli archivi climatici lunghi un milione di anni che permettono di prevedere la portata dell'attuale crisi, e poi fino a ..."Un libro dev'essere un'ascia per rompere il mare diche è dentro di noi," scriveva Franz Kafka in una lettera al suo amico di scuola e poi ...e Groenlandia, raggiungendo entrambi i ...

Ghiaccio in Antartide: a maggio toccato un nuovo minimo record RaiNews

Negli ultimi anni abbiamo assistito ai notevoli cambiamenti climatici: in un'escursione gli scienziati scoprono qualcosa di allarmante.Un podcast che dà voce ai ghiacciai, una giornata al Bosco Verticale e una ricetta facile e perfetta per le serate con gli amici ...