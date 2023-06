... Von der Leyen ha detto che sperano di chiudere l'accordo 'al più tardi entro la fine dell'' e ... ha detto la Von der Lyen, che prevede un aumento della domanda di 12 volte entro il, motivo ...Nei mesi scorsi la premier ha incontrato Kerkentzes a Palazzo Chigi specificando che sarebbe un onore per l'Italia e per Roma ospitare l'edizionedi Expo,in cui si celebra il centenario ...Quest'in particolare, per una felice coincidenza, l'Ail Bat ospiterà proprio il 21 giugno 2023 ...la salute umana e la sostenibilità ambientale secondo gli obiettivi integrati dell'Agenda. L'...

Anno 2030, fine della scuola pubblica Lettera Orizzonte Scuola

Le reti dovranno essere in grado di gestire la flessibilità dei consumi e milioni di flussi in ingresso decentrati ...La premier Giorgia Meloni sarà a Parigi per presentare la candidatura italiana con il progetto dell'archistar Carlo Ratti. Contro la capitale saudita Riad e le due città portuali di Busan, in Corea de ...