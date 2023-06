Anna Ascani | “Dobbiamo impedire un uso distorto dell’AI”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 18 giugno 2023) Nella seconda giornata del WMF - We Make Future il Mainstage ha ospitato la Vice Presidente della Camera dei Deputatiche ha illustrato il modo in cui i legislatori si pongono nei confronti dell’intelligenza artificiale. “Il nostro compito è quello di porre dei guard rail per garantire la sicurezza di tutti” ha detto. La Vice-Presidente della Camera, nella seconda giornata del WMF Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale, in corso alla fiera di Rimini fino al 17 giugno, ospite sul Mainstage con uno speech intitolato “Politiche per governare l’Intelligenza Artificiale” ha parlato del rapporto tra i legislatori e l’intelligenza artificiale. “ È fondamentale conoscere a fondo il potenziale tecnologico dell’IA e, parallelamente, la politica ha la responsabilità di ...