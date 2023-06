Anche a Pozzuoli MARE LIBERO

Leggi su ilblogdigio

(Di domenica 18 giugno 2023)sono state organizzate manifestazioni e raccolte di firme del Movimento “” per la riconquista del bene demaniale e pubblico qual è la spiaggia. Dopo Bacoli, diventata riferimento nazionale con la rimozione di tutti gli ostacoli per l’accesso alla spiaggia, ieri asono iniziati i lavori per il perseguimento dello stesso Il Blog di Giò.