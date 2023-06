(Di domenica 18 giugno 2023) Lo psicoanalista usa parole severe sull'incidente di Roma: "Siamo in una situazione limite, l’educazione dei ragazzi ci è sfuggita di mano. Un bambino è morto e per gli youtuber aumentavano i followers. Ai genitori dico: per favore crescete e difendete i vostri figli dalla...

Senza una guida adeguata, i giovani sono alla, afferma. L'assenza di genitori responsabili li spinge a cercare riferimenti nel gruppo dei coetanei, il che può portare a gravi

Ammaniti: “La deriva dei like come un’Arancia meccanica. E gli adulti diventano complici” la Repubblica

"Una situazione limite." Queste le parole di Massimo Ammaniti, psichiatra e psicoanalista di lunga data, riferendosi alla crescente interazione tra i giovani e i social media.Lo psicoanalista usa parole severe sull'incidente di Roma: "Siamo in una situazione limite, l’educazione dei ragazzi ci è sfuggita di ...