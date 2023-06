Alvino | “Ho una notizia certa su Giuntoli | gli Juventini non saranno felici”

(Di domenica 18 giugno 2023) Carloannuncia che Cristianosarà alla conferenza Stampa di Garcia e resta come direttore sportivo del Napoli. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. I tifosi del Napoli sono in attesa della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico del Napoli, Rudi Garcia, in programma lunedì. Sul palco,presenti il presidente Aurelio De Laurentiis e il nuovo allenatore, Garcia. Ma c’è un’altra figura che, secondo il giornalista Carlo, parteciperà all’evento: Cristianoè attualmente il direttore sportivo del Napoli, una figura centrale nell’organizzazione del club. Le recenti speculazioni sulla sua partenza hanno mandato i tifosi in preda al panico, soprattutto i, che speravano in un suo passaggio alla Juventus. Ma ...

Lunedì ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Garcia . Il giornalista Carloè intervenuto a Kiss Kiss Napoli . 'Lunedì saràconferenza interessante, ci sarà anche De Laurentiis sul palco con Garcia. La notizia è che ci sarà anche Cristiano Giuntoli che è il ...... piuttosto a Capodimento perlocation a sorpresa come comunicato dal Napoli. "Lavori organizzativi in corso al Museo di Capodimonte diretto dal francese Sylvain Bellenger", svela Carlo...... e nonostante la qualità purissima dello stupefacente, già in primo grado il giovane, sempre difeso dagli avvocati Valeria Verrusio e Mauro, aveva ottenutocondanna a 5 anni di reclusione ...

Alvino: "C'è una domanda che sicuramente verrà fatta ad ADL alla ... Tutto Napoli

"De Laurentiis ha sempre scelto l'allenatore in prima persona, quindi non deve sorprenderci il fatto che Giuntoli sia stato esterno rispetto alla scelta Garcia. Ricordiamo ...Rudi Garcia per qualcuno è stata una vera e propria sorpresa, per altri un allenatore che poteva sedersi sulla panchina del Napoli Rudi Garcia per qualcuno è stata una vera e propria… Leggi ...