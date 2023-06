Alvaro Bautista sulla Ducati MotoGP! Dove e quando

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 giugno 2023) Il campione del mondo della Superbike proverà laufficiale che sfreccia nel Mondiale 2023 di MotoGP, quello dominato dal collega di colori dello spagnolo, Francesco Bagnaia. L’iberico aveva chiesto a Gigi Dall’Igna un regalo molto particolare: saliremoto rossa della classe regina in qualche test per capire, bene, come si sarebbe trovato a domare il mostro che ha tutti i favori del pronostico anche in questa stagione delle due ruote.salirà certamenteDesmosedici: adesso abbiamo anche una data certa e il luogo ufficiale.in sella alla Desmosedici di Bagnaia: eccosuccederà Lungo stop per la SBK che tornerà in pista solo a fine mese. La pausa delle derivate permetterà, quindi, ad ...