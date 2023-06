Alluvione | Bignami | “Emilia Romagna chiede soldi sulla fiducia | vi fidereste?” Pd insorge

...la senatrice del Pd Sandra Zampa - Dopo aver fatto inutili passerelle nei primi giorni dopo l'il governo non trova di meglio che insultare via social la regione Emilia Romagna. Ma...Abbiamo bisogno di dare risposta al dolore, al disastro economico e ambientale provocato dall', non delle polemiche volgari di. Perché lui per primo sa che la Regione e i sindaci ...... colpita dalla recente, ed è già lite tra governo Meloni e Pd. A far scattare la scintilla è il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo. "Ad oggi - spiega su ...

Alluvione, Bignami: “L'Emilia-Romagna chiede soldi sulla fiducia”. Ed è bufera il Resto del Carlino

Il viceministro delle Infrastrutture: 'La cura del territorio colpito era competenza loro'. La replica: 'Parole inaccettabili' ...Il viceministro (Fd’I): “Non ci hanno trasmesso nessun elenco degli interventi da eseguire. Voi vi fidereste di Schlein”. Insorge il Pd, De Maria: “Speculazione sulla pelle della regione” ...