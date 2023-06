Allegrini FdI | Nei confronti dell' argomento asfaltature a Viterbo molti toni trionfalistici

(Di domenica 18 giugno 2023) 'Leggo idel Sindaco Frontini sulla partenza dei 5 milioni di euro di. Non c'è nulla da gioire ed anzi si è perso un sacco di tempo. Il mutuo per queste ...

Il mutuo per queste asfaltature - afferma Laura, CapogruppoViterbo - era stato deliberato dalla giunta Arena ed approvato allora dal Consiglio nel Bilancio 2021 ed il progetto, cioè ...LauraCapogruppoViterboAd ottobre, incalzata dai consiglieri Andrea Micci (Lega) e Laura), la sindaca rispose che il Comune avrebbe fatto sentire la sua voce in conferenza dei servizi, 'perché è quello il ...

Allegrini (FdI): “Nei confronti dell'argomento asfaltature a Viterbo ... OnTuscia.it

"Leggo i toni trionfalistici del Sindaco Frontini sulla partenza dei 5 milioni di euro di asfaltature a Viterbo. Non c’è nulla da gioire ed anzi si è perso un sacco di tempo. Il mutuo per queste asfal ...Ampliamento della discarica di Monterazzano, la decisione entro tre mesi. La Regione Lazio ha convocato per il 21 giugno la prima riunione della conferenza dei servizi. L’incontro ...