Allarme trichinella | attenzione a questo pericoloso parassita | come evitarlo e come difendersi

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 18 giugno 2023) È pericolo, soprattutto in alcuni alimenti consumati in particolari condizioni: ecco cosa si rischia eSi definisce zoonosi il caso in cui unpassi dagli animali all’uomo e lo contagi e la trichinellosi è una di queste situazioni:veterinario che colpisce gli animali, in certe occasioni riesce ad infettare l’uomo causando malanni e malesseri che possono durare anche giorni. Di fatto, non è niente di diverso da un piccolo vermicello di dimensioni microscopiche, impossibile da notare ad occhio nudo. Solitamente vive nei muscoli degli animali che lo ospitano, in attesa che qualcuno si cibi di quella carne e che quindi lui possa infettare un altro animale o un essere umano....