Allarme a Torre Astura | balena spiaggiata sull’arenile ma è… un film

(Di domenica 18 giugno 2023) È stata una domenica insolita per i bagnanti di, a Nettuno, che, arrivati in spiaggia, si sono trovati di fronte a un colosso: un enorme cetaceo posto. Tra lo stupore e lo choc per quella singolare presenza la gente deve essere stata un po’ in contemplazione e deve essersi fatta tante domande prima di riuscire a capire che… era tutta finzione. Stamattina è cresciuto l’di fronte al ‘rinvenimento’ del cetaceo Si tratta di unadi legno di circa quindi metri di lunghezza che era stata volontariamente posizionata in quel tratto di spiaggia per consentire le riprese di un. Eppure per diverse ore, oggi, la notizia è rimbalzata anche sui social, come se aci fosse realmente una...