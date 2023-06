Alessio D’Amato si dimette dall’Assemblea nazionale del Pd | ‘Brigate e passamontagna anche no’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 18 giugno 2023)si è dimessodel Pd. La decisione presa dall’ex assessore alla Sanità e attuale consigliere della Regione Lazio ha resa nota la sua decisione con un post twitter nel quale scrive: “Ho comunicato a Stefano Bonaccini le mie dimissionidel Pd. Brigate eno. È stato un errore politico partecipare alla manifestazione dei 5S. Vi voglio bene, ma non mi ritrovo in questa linea politica”. La manifestazione del M5S che ha indottoa prendere la decisione Le dichiarazioni disi riferiscono alla manifestazione del M5S, per protestare contro il precariato e l’abolizione del reddito di cittadinanza, nel quale Beppe Grillo pare aver ...