Alessia di Temptation Island | ecco dove l’abbiamo già vista in TV

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 18 giugno 2023)Bottiglia è una delle nuove partecipanti di2023 che prenderà il via dal prossimo 26 giugno sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Filippo Bisciglia.parteciperà al programma con il fidanzato Davide Rosati nella speranza di farsi perdonare per via... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.