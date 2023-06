Al Sachsenring volata vincente di Martin davanti a Bagnaia

(Di domenica 18 giugno 2023) Terzo posto per Zarco, poi Bezzecchi e Marini(GERMANIA) - Jorge(Ducati Prima Pramac) ha vinto il GP di Germania sul circuito didopo una lungacon Pecco(Ducati). Terzo posto per il francese Johann Zarco (Ducati Prima Pramac), quarto Marco Bezzecchi e

Moto3, Deniz Öncü vince in volata davanti a Sasaki al Sachsenring. 9° Stefano Nepa OA Sport

Anche col re del Sachsenring Marc Márquez rimasto volutamente in panchina ... contatto all’inizio dell’ultimo giro e Bagnaia ha dovuto cercare addirittura la volata sul traguardo, persa per 0064. Si ...ha vinto il GP di Germania sul circuito di Sachsenring dopo una lunga volata con Pecco Bagnaia (Ducati). Terzo posto per il francese Johann Zarco (Ducati Prima Pramac), quarto Marco Bezzecchi e quinto ...