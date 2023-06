Ai funerali è stato assolto | Concita | l' ultimo sfregio a Silvio Berlusconi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 giugno 2023) La morte diriempie ancora il dibattito televisivo, tra ricordo e conseguenze politiche. E anche a In Onda, il programma di La7 condotto daDe Gregorio e David Parenzo, si dedica al Cavaliere, tre giorni dopo il funerale di. E, però, ci tiene ad attaccare la memoria del leader di Forza Italia. Lo fa indugiando su alcuni aspetti del funerale: "C'erano l'Emiro del Qatar, Viktor Orban e un esponente del governo albanese... nessun leader dei paesi occidentali e democratici è venuto o ha mandato un suo rappresentante per idi", rimarca, come a intendere che prendere parte al funerale disarebbemotivo di imbarazzo per i leader stranieri. Ma non è tutto. La De ...